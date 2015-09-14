Порошенко в интервью Die Welt: "Я больше ничего не боюсь"

Интервью Герхарда Гнаука с президентом Украины Петром Порошенко опубликовано на сайте газеты Die Welt.

Кажется, президент Украины Петр Порошенко работает круглосуточно. «С моего избрания 15 месяцев назад у меня не было ни одного выходного дня», говорит он, вздыхая. Конфликт с Россией и сепаратистами и напряженная программа реформ внутри страны требуют полной приверженности. Поэтому в интервью в кабинете президента в субботу вечером нет ничего необычного.

В то же время, министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции встретились в Берлине для следующего раунда переговоров. Затем в заявлении прозвучало, что был достигнут прогресс в начатом семь месяцев назад мирном урегулировании с помощью Минского договора. Отвод оружия из Восточной Украины может продвинуться еще до саммита глав четырех государств и правительств по вопросу Украины, который состоится 2 октября в Париже.

Die Welt: Господин Президент, наблюдаем ли мы сейчас конец войны в восточной Украине?

Петр Порошенко: Там действительно происходит что-то новое: С (прошлой) пятницы, на востоке Украины впервые с февраля не было обстрелов наших войск. Но конец войны будет тогда, когда российские оккупационные войска будут выведены с востока Украины.

ЕС борется с проблемой беженцев. В то же время, Агентство ООН в течение нескольких месяцев безуспешно пытается, собрать $ 300 млн на помощь беженцам в Украине. Нет ли у Вас впечатления, что Европа забыла о Вас?

Порошенко: (задумывается на мгновение) Нет. Во-первых, Европа помогает нам финансами. Несколько дней назад Берлин и Варшава подписали два пакета помощи на более чем 200 и 100 миллионов евро. Немецкая помощь была отправлена в сектор энергетической безопасности. И во-вторых: Если нам удастся деэскалировать конфликт здесь, в будущем мы не доставим Европе никаких проблем с беженцами. Но не забывайте: в то время как 800 000 беженцев из Сирии и Балкан хотят оказаться в Германии, у нас здесь 1,45 млн ВПЛ с восточной Украины в своей собственной стране.

По данным ООН, более 900 000 человек из Восточной Украины бежали, в основном, в Россию, а также в другие соседние страны.

Порошенко: Подождите минуту. То, что еще почти миллион людей уехали за границу, нет, это не может быть правдой. По данным наших источников, эта цифра составляет 100 000-250 000.

Экономическая ситуация, конечно, очень сложная. Многие украинцы опасаются зимы без достаточного количества электроэнергии, угля и природного газа.

Порошенко: Я Вам скажу, после российской агрессии я уже ничего не боюсь. Если мы выжили год назад, то сможем сделать это и сейчас. Год назад Россия полностью прекратила поставки газа. Благодаря реверсным поставкам природного газа из ЕС, мы выжили. Сегодня ситуация намного лучше. Цена на газ упала. Природный газ из политического оружия превратился скорее в товар. Я уверен, что в этом году до конца октября мы заключим трехстороннее газовое соглашение с Россией и ЕС.

А уголь? В оккупированной восточной Украине находятся два миллиона тонн запасов, а Ваши электростанции не работают…

Порошенко: С углем действительно есть проблема. Но если мы приступим к переговорам о поставках угля с Южной Африкой, они начнут нам его продавать в ближайшее время. Деньги на этой мы найдем. Наши валютные резервы с февраля выросли с 5 до 13 миллиардов долларов США. Наша банковская система стабилизируется, и мы провели успешную реструктуризацию нашего частного внешнего долга.

Что Вы делаете, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию в Восточной Украине, на Донбассе?

Порошенко: Мы не можем отправлять никаких гуманитарных конвоев в восточную Украину. Но мы откроем гуманитарный центр на линии прекращения огня. Мы будем поставлять туда продукты питания и лекарства, а жители Донецка с другой стороны смогут прийти туда, без всякого контроля, и купить товары, на половину дешевле, чем в Донецке. Мы хотим также открыть мобильный банк. Там можно будет провести до 200 000 транзакций в течение одной недели. На Донбассе от 700 тысяч до 900 тысяч пенсионеров, которым мы должны платить социальное обеспечение.

Вернемся к политике. Минск предусматривает, что в Украине, а также на востоке, 25 октября состоятся местные выборы ...

Порошенко: Когда российские солдаты уйдут, мы сможем провести там свободные выборы, восстановить инфраструктуру и социальную систему, отстроить разрушенные заводы. Если режим прекращения огня будет сохраняться, мы сможем приступить к ключевым вопросам Минска: отводу оружия, обмену заложниками. Еще один пункт: наблюдатели ОБСЕ сразу же получают беспрепятственный доступ, повсюду. Мы всегда предоставляли доступ наблюдателям. Другая сторона этого не делает. Но, благодаря нашим государственным спецслужбам и западным партнерам, мы сейчас точно знаем, где русские спрятали свои танки. По-Вашему, это уже конец войны?

Сколько вооруженных граждан РФ, по Вашим данным, находятся в Восточной Украине?

Порошенко: Подождите, мы предоставим Вам документы. (Порошенко отправил своего пресс-секретаря в соседнюю комнату. Он вернулся с таблицами. Согласно которым, в Украине находятся «регулярные российские подразделения», состоящие из 9100 бойцов, 240 танков и 530 бронемашин.)

Но сейчас похоже на то, что выборы в Украине пройдут 25 октября, а в самопровозглашенных республиках на Донбассе в другой день, если не произойдет чудо.

Порошенко: Вы должны быть более оптимистичным ... Шутки в сторону. Неужели Вы не понимаете, что нельзя организовать свободные выборы на оккупированных территориях? Как бы мы это сделали? Первым условием для этого является отвод иностранных войск. Это написано в Минском соглашении.

Согласно Минским договоренностям, Украина должна восстановить контроль над своей восточной границей до конца года. А если это не удастся?

Порошенко: Тогда это означает, что другая сторона не выполнила Минское соглашение. Pacta sunt servanda (Договоры должны соблюдаться). Но я оптимист. Мне ненавистна мысль о том, что соглашение может провалиться. Мы выполняем его до последней буквы. А Россия? Российская сторона сейчас, только через семь месяцев после подписания, впервые прекратила обстрелы.

Еще раз: Донбасс не участвует в выборах, а проводит свои [выборы]. Что потом?

Порошенко: Потом должна быть реакция. Санкции.

Вы только что принимали Викторию Нуланд, официального уполномоченного Госдепартамента США по делам Европы и Евразии. Понимают ли американцы Вашу ситуацию?

Порошенко: Они в любом случае отлично информированы. Важно, что мы сохраняем трансатлантическое единство. И важно также, что наша страна получает поддержку, и не только на словах. В Соединенных Штатах были обсуждения о том, должны ли мы получать поставки «смертоносного» оружия. Что это значит? Речь идет об оборонительном вооружении. Простите мне мой пафос: Мы защищаем не только нашу страну, мы защищаем свободу и демократию. Мы сейчас воюем оружием 20-го века против оружия 21-го века. И военный бюджет России в 30-45 раз больше, чем у нас.

В военном плане, Вы безнадежно уступали.

Порошенко: Важно создать эффективный механизм сдерживания. В октябре снова приедут инструкторы из нескольких стран НАТО. Они также узнают многое из нашего опыта последних двух лет в этой гибридной войне.

Не боитесь ли Вы, что в дальнейшем Россия может попытаться дестабилизировать Украину изнутри?

Порошенко: Это один из сценариев Путина. Он увидел, что не был успешным в военном плане и со своим проектом создания «Новороссии» в нашей стране. И он видит, что цена на нефть падает, и санкции действуют. Поэтому, он перешел к дестабилизации. Я очень надеюсь, что это не сможет расколоть наш народ.

Вы дали гражданство иностранцам и привели их в правительство. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, стал губернатором Одесской области. Теперь идет сбор подписей за то, чтобы сделать его еще и премьер-министром...

Порошенко: Саакашвили был бы очень хорошим премьер-министром. Для Грузии. Что касается нашей страны, то у нас есть собственное правительство.