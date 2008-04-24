Семенюк: Тимошенко готовит новую атаку на ФГИУ

Заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о том, что Одесский припортовый завод будет продан, несмотря на указ Президента Виктора ЮЩЕНКО об остановке его приватизации, свидетельствует о том, что правительство готовит новый захват Фонда госимущества незаконным способом.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ со ссылкой на председателя Фонда Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

"Делать такие заявления, какие сегодня делает правительство, могут только люди, которые не отвечают за свои слова и действия", - подчеркнула она.

«Продать завод без Фонда госимущества абсолютно невозможно. Я во исполнение указа Президента выдала приказ об отмене конкурса по продаже акций ОПЗ, и изменять свое решение я не собираюсь, как и идти на нарушение законодательства в вопросе продажи ОПЗ», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО 23 апреля заявила, что конкурс по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод" с открытым предложением цены по принципу аукциона может быть перенесен на неделю.

"Думаю, перенесем дату проведения конкурса на неделю. Но это связано только с тем, что не все претенденты зарегистрировались в Антимонопольном комитете", - сказала она.

11 февраля 2008 г. Кабмин утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставляется на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс должен был состояться через 75 дней после публикации объявления. Документы, необходимые для участия в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод», у Фонда государственного имущества Украины запросили 16 компаний.

15 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил распоряжение Кабмина от 11 февраля 2008 года об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Президент также обратился в Конституционный Суд Украины с представлением относительно конституционности соответствующего распоряжения Кабинета министров.

ОАО «Одесский припортовый завод» - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.