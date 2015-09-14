Экс-банкир Курченко заявил, что сначала ему предлагали прекратить дело за $500 тысяч

По его словам, он не занимался фактическим управлением "Брокбизнесбанка" с ноября 2013 года, хотя и не уволился, поддавшись на уговоры Курченко, передает "Украинская правда".

Тимонькин уверяет, что решил уволиться именно после того, как из его банка вывели деньги в другой банк из группы Курченко - "РеалБанк" – и не вернули их.

По его словам, за этой сделкой стоял тогдашний фактический руководитель банка Петр Пекур, который теперь является главным "свидетелем" против Тимонькина. Сам же Тимонькин уверяет, что имел несколько причин уехать из Украины.

"Я не поехал в Украину по двум причинам. В начале - когда закончил голодать. Тогда как раз Бугай (член набсовета "Брокбизнесбанка", который подписывал документы о получении денег Аграрного фонда – ред.) был арестован, и я не хотел быть следующим, потому что я понимал, что им нужны какие-то громкие имена. Если арестовать какого Пекура, скажут, что опять стрелочника взяли", - рассказал Тимонькин.

"Во-вторых, я понимал, что эта политическая логика момента очень затрудняет какое-то разбирательство. В-третьих, с меня конкретно просили деньги. Я не дал", - добавил он.

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На вопрос, сколько с него требовали и кто, Тимонькин ответил: "$500 тыс. в марте, наверное... Ко мне обращались через людей, которые хотели мне помочь. Нет, не Махницкий точно. В 2014 цифра выросла до 1,5 млн, а в 2015 – до 2 млн".

"Вот смотрите, с той стороны заплачено. Петя (Пекур – ред.) рассчитался, значит, Петя свидетель", - добавил Тимонькин.

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2014 года Министерство внутренних дел объявило в розыск заместителя главы наблюдательного совета "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" ("Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК ) Бориса Тимонькина.

Тимонькин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.255 Уголовного кодекса - создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершенных такой организацией.

16 июня суд в Германии арестовал украинского банкира Бориса Тимонькина.