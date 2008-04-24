Федур заявляет, что суд не удовлетворил иски Кличко и Шпаковича к Черновецкому

Адвокат Андрей ФЕДУР заявляет, что Киевский окружной административный суд не удовлетворил исковые требования кандидатов на должность Киевского городского председателя Виталия КЛИЧКО и Владимира ШПАКОВИЧА к нынешнему мэру Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в суде А.ФЕДУР заявил в комментарии журналистам после завершения судебного заседания 23 апреля.

По его словам, проводя брифинг 15 апреля, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не использовал админресурс, о чем идет речь в решении суда.

«Исковых требований ни одного из истцов суд не удовлетворил», - заметил А.ФЕДУР. Он напомнил, что истцы просили суд признать неправомерными действия Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, поскольку действующий мэр проводил предвыборную агитацию, используя служебное положение.

«Судом установлено, что таких фактов не было. Суд отклонил исковые требования представителя Виталия КЛИЧКО относительно признания неправомерными действий Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, как и требования еще одного кандидата в столичные мэры Владимира ШПАКОВИЧА, который вообще требовал отменить регистрацию Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО», - отметил А.ФЕДУР.

«Таким образом, моя позиция, что Леонид Михайлович ЧЕРНОВЕЦКИЙ как кандидат на должность Киевского городского председателя не допустил никаких правонарушений, не использовал своего служебного положения, подтвердилась судебным решением», - подчеркнул адвокат.