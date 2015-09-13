Встреча министров "нормандской четверки" в Берлине (фотогалерея)

В Берлине завершились переговоры глав МИД Германии, Франции, Украины и России в так называемом нормандском формате».

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