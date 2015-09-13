Встреча министров "нормандской четверки" в Берлине (фотогалерея)
03:54, 13 сентября 2015Политика
1589 0
В Берлине завершились переговоры глав МИД Германии, Франции, Украины и России в так называемом нормандском формате».
Переговоры Франка-Вальтера Штайнмайера, Лорана Фаб'юса, Павла Климкина и Сергея Лаврова продолжались около трех часов и, по словам главы немецкого внешнеполитического ведомства «были менее конфронтационными».
Читайте такжеВ Берлине завершились переговоры министров "нормандской четверки"
Штайнмайер добавил, что министры обсудили весь комплекс вопросов безопасности на Донбассе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter