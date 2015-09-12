Санкции против РФ за аннексию Крыма будут оставаться до тех пор, пока Украина не вернет полуостров - Нуланд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в Киеве.

"Санкции будут действовать пока Минские соглашения не будут полностью внедрены. Когда Минские соглашения будут полностью имплементированы, включая возвращение украинского суверенитета на государственную границу, тогда мы можем начать ослаблять некоторые санкции, но если «Минск» и в дальнейшем будет нарушаться, то может быть введено еще больше санкций, и мы будем призывать наших европейских партнеров к этому", - подчеркнула Нуланд.

В тоже время она подчеркнула, что санкции против Крыма будут оставаться в силе до тех пор, пока Украина не восстановит свой суверенитет на территории полуострова.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Россия поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

В марте 2015 года президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что лидеры Евросоюза на саммите ЕС решили связать дальнейшие санкции против России с выполнением Минских договоренностей, и эти меры будут в силе до полного выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.

По оценкам экспертов, Россия вследствие международных санкций потеряла 98 млрд евро.