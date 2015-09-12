Американская помощь помогла остановить боевиков: Нуланд рассказала о расходах США на украинскую армию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Нуланд сказала сегодня в Киеве.

"Мы продолжаем предоставлять оборонительную военную помощь, и, как я сказала, эта помощь составляет 244 млн долларов... Мы делаем больше, чем любая другая страна для обеспечения обучения и вооружения Украины", - подчеркнула Нуланд.

По ее убеждению, эта помощь имеет значительное влияние на способности украинских военных в защите страны на востоке.

"Украина смогла остановить военное наступление, и даже в течение последних четырех-пяти месяцев, когда сепаратисты при поддержке России пытались захватить новые города, например, Марьинку и другие...", - заявила Нуланд.

Она отметила, что увеличение возможностей украинской армии отбросило поддерживаемые Россией силы назад и привело к значительным потерям в рядах боевиков.

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"И это, я думаю, способствовало тому, что вы имеете прекращение огня сейчас", - подчеркнула Нуланд.

Отвечая на вопрос о наступательных видах вооружения, Нуланд отметила, что США продолжают изучать потребности Украины и принимать соответствующее решение в зависимости от ситуации.

Кроме того, Нуланд заявила, что внешняя агрессия и внешнее давление остаются значительной угрозой для Украины.

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В то же время, по ее убеждению, среди украинцев не должно быть распрей и чувства, что уже все потеряно. Она считает, что такие настроения в обществе могут привести к катастрофическим последствиям.

Также дипломат заявила, что "в Украине должна быть нулевая терпимость к тем олигархам, которые не платят налоги и задействованы в коррупции. Нулевая терпимость ко всем тем, кто мог бы прибегнуть к насилию для получения политического влияния в этой стране", - подчеркнула Нуланд.