Порошенко объяснил, почему Запад отказался предоставлять Украине оружие

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью программе "Прайм Тайм с Мирославой Гонгадзе".

"Год назад мы не имели друзей, нам никто не доверял. Я сейчас могу раскрыть ситуацию, когда я пригласил наших американских и европейских партнеров оказать нам военную помощь, я был шокирован как президент, услышав ответ: нет, мы вам не можем помочь", - сорбщил он.

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По словам Порошенко, ему назвали три причины этого отказа. Основная из них - в Украине "нет армии". А та, что есть - "она инфильтрирована агентами России. И то, что нам дадут - сразу окажется в России". Также причиной отказа была коррумпированность военнослужащих.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что решил принять участие в выборах президента буквально за несколько месяцев до начала избирательной кампании.