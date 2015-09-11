Порошенко объяснил, почему Запад отказался предоставлять Украине оружие
США и Европа отказались предоставлять военную помощь Украине из-за того, что в украинской армии не было кому ее эффективно использовать.
Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью программе "Прайм Тайм с Мирославой Гонгадзе".
"Год назад мы не имели друзей, нам никто не доверял. Я сейчас могу раскрыть ситуацию, когда я пригласил наших американских и европейских партнеров оказать нам военную помощь, я был шокирован как президент, услышав ответ: нет, мы вам не можем помочь", - сорбщил он.
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По словам Порошенко, ему назвали три причины этого отказа. Основная из них - в Украине "нет армии". А та, что есть - "она инфильтрирована агентами России. И то, что нам дадут - сразу окажется в России". Также причиной отказа была коррумпированность военнослужащих.
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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что решил принять участие в выборах президента буквально за несколько месяцев до начала избирательной кампании.