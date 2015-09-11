НАТО эффективнее противодействует России, чем ЕС - Климкин

По мнению министра иностранных дел, НАТО более четко и последовательно противодействует пропаганде Российской Федерации.

Об этом он заявил во время панельной дискуссии на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

"НАТО сделал значительно больше, чем ЕС, поскольку в Евросоюзе пока мы не имеем цельной и комплексной политики в отношении России. Да, есть линия ЕС на сохранение санкций, и мы благодарны за это, но комплексного подхода в ЕС нет", - цитирует министра "Европейская правда".

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Климкин также призвал ЕС определить четкое отношение к России в нынешних условиях.

По словам Климкина, необходимо приспособиться к изменчивой и непредсказуемой политике РФ.

"Нет реально действующих правил – ни политических договоренностей, ни юридически обязывающих документов. И нет никакого доверия", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, экс-генсек НАТО Андерс фог Расмуссен подчеркнул, что западные страны должны предоставить Украине оружие при условии, если продолжится нарушаться Россией режим прекращения огня на Донбассе.

Он надеется, что режим прекращения огня, который наблюдается в последнее время, на востоке Украины будет придерживаться.