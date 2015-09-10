Порошенко заявляет, что недоволен работой правительства и губернаторов
22:10, 10 сентября 2015Политика
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Президент также отметил, что ни один украинец сейчас не может быть доволен работой правительства.
Порошенко говорит, что собой он недоволен также / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что недоволен работой правительства и губернаторов.
Об этом он заявил в эфире телеканала UΛ:Первый в интервью программе "Prime Time" с Мирославой Гонгадзе в рамках совместного проекта телеканала UΛ:Первый и "Голоса Америки".
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Отвечая на вопрос, доволен ли он работой этого правительства, глава государства сказал: «Нет. И ни один украинец не может быть удовлетворен. И губернаторов я работой недоволен, потому что люди имеют право требовать лучшего. И свое обращение в парламент я начал со слов, что я и собой недоволен».
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