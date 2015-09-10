Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что недоволен работой правительства и губернаторов.

Об этом он заявил в эфире телеканала UΛ:Первый в интервью программе "Prime Time" с Мирославой Гонгадзе в рамках совместного проекта телеканала UΛ:Первый и "Голоса Америки".

Читайте такжеПорошенко по завершении своей каденции хочет видеть в Украине мир

Отвечая на вопрос, доволен ли он работой этого правительства, глава государства сказал: «Нет. И ни один украинец не может быть удовлетворен. И губернаторов я работой недоволен, потому что люди имеют право требовать лучшего. И свое обращение в парламент я начал со слов, что я и собой недоволен».