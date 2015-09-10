Генерал НАТО: украинский конфликт стал причиной основательных изменений Альянса

Об этом заявил главнокомандующий войск НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав сообщает украинская редакция "Немецкой волны". По словам военного, в последние десятилетия, развивая партнерские отношения с Россией, НАТО не уделяло внимания обеспечению безопасности от возможной угрозы с ее стороны. Теперь главной задачей, по словам Филиппа Бридлава, является укрепление боевой готовности и способности быстрого реагирования.

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Он сообщил, что командование НАТО, в частности, усилило присутствие сил на своих восточных границах и приняло меры по расширение обмена разведданными о Россию между странами НАТО и создание собственной многонациональной разведки альянса. Он также подчеркнул, что НАТО усиливает свое постоянное военно-морское соединение, создает новый многонациональный штаб в Польше.