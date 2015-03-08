Бридлав: Крым стал плацдармом РФ для дальнейшего применения силы

Об этом в интервью ТСН заявил главнокомандующий объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав.

"То, что мы видели, легко охарактеризовать как милитаризацию Крыма. Россия размещает там очень продвинутые силы: авиацию, военно-морские силы. Мы видим очень качественные ракетные системы "земля-воздух", которые покрывают радиус в 40% Черного моря, мы видим крылатые ракеты, которые покрывают радиус почти всего Черного моря", - добавил он.

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По словам генерала, Крым "уже стал плацдармом для дальнейшего применения силы".

Вместе с тем, говоря о конфликте на Донбассе, Бридлав отметил, что основной целью РФ является "контроль не над территориями, а сохранения влияния на Украину".