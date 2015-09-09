Квиташвили не понимает, за что Саакашвили критикует правительство

Об этом он заявил в эфире ТСН.

"Я не знаю, какие у него амбиции, честно говоря, в Украине, премьерские или президентские, нужно его спросить об этом, но я не думаю, что, критикуя правительство, когда все, начиная с международного валютного фонда до Европейского союза, хвалят, что это поможет какие-то политические очки зарабатывать", - заявил Квиташвили.

Квиташвили также объяснил, что в Грузии реформы шли быстрее благодаря единству власти: президент, парламент и премьер работали вместе. В Украине ситуация сложнее, поэтому изменения происходят гораздо медленнее. Александр Квиташвили также считает, что Саакашвили оказался в ситуации, когда желания бывшего президента не соответствуют возможностям одесского губернатора: "Это фрустрация (несоответствие желаний возможностям – ТСН). Из-за ситуации, которая сложилась. Он привык к быстрым изменениям".

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Ранее УНИАН сообщал, что по мнению Квиташвили, с помощью критики действий правительства председатель Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили не получит политических баллов.