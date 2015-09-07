Порошенко: Украина имеет достаточно сил, чтобы остановить агрессора

Об этом глава государства заявил в интервью общенациональным телеканалам.

“Если будут проведены фейковые выборы, если будет сорван режим прекращения огня и будет организовано широкомасштабное наступление российских войск на украинские территории... Это будет означать, что Россия отказалась от тех обязательств, которые она взяла на себя, поставив подпись российского президента под Минским процессом... Если будет полномасштабное наступление, мы сегодня имеем уже достаточно сил, чтобы остановить агрессора. И мы за год построили армию... Мы способны сегодня остановить агрессора”, - сказал президент.

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По его словам, если будут проведены фейковые выборы на Донбассе, то есть договоренность, и Украина в дальнейшем будет договариваться с международной коалицией о расширении, углублении, продолжении санкций против России.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко уверен, что из всех возможных вариантов развития событий наиболее приемлемым является обеспечение восстановления украинского суверенитета, украинской власти на оккупированных территориях Донбасса.