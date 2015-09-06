Украина не будет предоставлять России привилегий в вопросе долга – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в ходе совместной пресс-конференции с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая находится в Украине с рабочим визитом.

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«Я могу лишь поддержать позицию МВФ и сказать, что ни при каких обстоятельствах Украина не будет предоставлять привилегии российскому кредиту. Россия имела все возможности, чтобы присоединиться к переговорам, мы были открыты. Эта возможность не закрыта и сейчас, но ни при каких обстоятельствах Россия не будет поставлена в более привилегированные условия, чем другие кредиторы, - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Россия сама должна определиться.

«Я уверен, что на сегодня успешное завершение переговоров не позволило России дождаться дефолта, на который они рассчитывали. Ибо дефолт давал им возможность предъявить долг к оплате. До конца года они должны определиться: или она (Россия - УНИАН) умная, или красивая», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. Реструктуризация предусматривает полное списание 4 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.

При этом российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации долга в объеме 3 млрд долл.

Российская сторона уже заявила о том, что не будет принимать участие в реструктуризации долга.

Однако Минфин США призвал всех кредиторов Украины как можно скорее завершить переговоры по долговым операциям.

Справка УНИАН. 17 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин и президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной кредита Украине в объеме 15 млрд долларов. Кредит предусматривал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долл. был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года.