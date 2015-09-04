Нардеп Мельничук не добился опровержений от генпрокурора - суд ему отказал

Печерский районный суд Киева отказал народному депутату Украины, экс-командиру добровольческого батальона “Айдар” Сергею Мельничуку в удовлетворении гражданского иска о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации генпрокурором Украины Виктором Шокиным о разглашении данных об открытии в отношении него уголовного производства за якобы организацию бандформирования.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть постановления огласила сегодня судья Печерского райсуда столицы Наталья Васильева.

“...Суд решил в удовлетворении исковых требований по иску Мельничука Сергея Петровича к генеральному прокурору Шокину Владимиру Николаевичу, следователю Зубкову Андрею Юрьевичу отказать. Апелляционная жалоба может быть подана в течение 10 дней в Апелляционный суд Киева через Печерский районный суд. Полный текст определения будет изготовлен через 5 дней”, - говорится в решении суда.

В ходе судебного заседания суд отказал Мельничуку и его защитнику в удовлетворении ходатайства о расширении исковых требований, в частности, относительно признания недостоверной информацию в отношении Мельничука, которую озвучил на брифинге журналистам 12 мая этого года генпрокурор Шокин.

Также суд отказал истцу в удовлетворении требования вызвать на судебное заседание в качестве свидетелей бывшего первого заместителя генпрокурора Владимира Гузыра и Шокина, поскольку такое ходатайство стороне истца нужно было заявлять до начала рассмотрения иска по существу.

Отвечая на вопрос, будут ли обжаловать сегодняшнее определение суда, адвокат Мельничука Андрей Доманский сказал: “Да, будет обжаловаться, будет подана апелляционная жалоба. Мы ожидали такого решения”.

Справка УНИАН. 3 июня Верховная Рада лишила Мельничука депутатской неприкосновенности и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, однако отказалась дать согласие на его задержание и арест. Основная статья, которую инкриминируют экс-командиру батальона "Айдар" Мельничуку, - создание преступной организации.

В Генпрокуроре ранее заявляли, что Мельничук причастен к совершению противоправных действий не в зоне боевых действий.

В свою очередь Мельничук подал иск к Шокину о защите чести и достоинства и деловой репутации.

10 июня Генпрокуратура попросила суд избрать меру пресечения для Мельничука в виде залога в размере 300 минимумов доходов граждан.

Печерский райсуд Киева назначил залог для Мельничука в размере 300 тыс. грн и запретил покидать Киев.

16 июня адвокат Любомир Полищук сообщил, что сторонники Мельничука внесли за него залог в размере 365 тыс. грн.