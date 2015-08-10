В МВД раскрыли подробности задержания бывшего командира "Айдара" Мельничука (исправлено)

Об этом на своей странице в соцсети написал пресс-секретарь Артем Шевченко.

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Как отмечает Артем Шевченко, это одна из машин, которые чаще всего угоняют. "Вчера был именно такой случай - патрульные полицейские 4-го батальона получили ориентировку именно на угон такой машины. Увидели - решили проверить - сказали через громкоговоритель остановиться на парковке Макдональдса", - написал он.

За рулем машины был народный депутат и бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук. Как отметил Артем Шевченко, Сергей Мельничук почему-то считал, что ему как члену парламента можно управлять чужим автомобилем без удостоверения водителя и техпаспорта, а только с удостоверением народного депутата.

Пресс-секретарь подчеркнул, что полицейские составили протокол по ст.126 КУпАп, но Сергей Мельничук его не подписал. Его отказ это сделать был зафиксирован. "Хорошо, что хозяйка машины приехала - а то бы пришлось эвакуировать ее авто", - подытожил он.