Климкин прокомментировал заявление Путина о невыполнении Киевом Минских договоренностей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил журналистам, отвечая на вопрос относительно заявления президента России Владимира Путина, в которым он обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей.

По словам Климкина, Путин уже сделал очень много заявлений...

“Для нас авторитетом является Венецианская комиссия, которая четко понимает, каковой является логика конституционных изменений. Мы имеем юридических экспертов из Германии и Франции, все они четко подтвердили, что то, что делается в рамках конституционного процесса в Украине, полностью соответствует Минским договоренностям. Если Путин случайно не слышал этих юридических заключений экспертов, я думаю, что российский МИД должен ему об этом доложить”, - сказал Климкин.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Путин заявил, что власти Украины должны согласовать изменения в Конституцию с боевиками «ЛНР» и «ДНР», поскольку «все, что сегодня нам предлагается в качестве изменений, носит абсолютно декларативный характер и структуру власти в Украине не меняет».

Справка УНИАН. 31 августа Верховная Рада на своем внеочередном заседании одобрила в первом чтении президентский законопроект относительно внесения изменений в Конституцию в части децентрализации.

Проектом изменений в Конституцию Украины в части децентрализации не предусмотрен особый статус Донбасса.