"Самопомич" остается в коалиции, но хочет пересмотреть отношения между ее участниками - нардеп

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Роман Семенуха.

"Работать, потому что коалиция не исчерпала свои возможности, работать, чтобы не скатиться к узурпации власти. Но должны быть пересмотрены отношения между участниками коалиции с целью быть реальными партнерами. Надо немедленно прекратить практику применения голосов людей, которые полтора года назад своим голосованием за законы 16 январе толкнули страну в хаос", - говорится в сообщении.

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Депутат отметил, что нужно наконец вернуться к выполнению коалиционного соглашения, потому что "в противном случае коалиция не имеет никакого смысла".

Как сообщал УНИАН, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о выходе фракции своей партии из коалиции. Фракция отозвала своих трех народных депутатов с должностей председателей парламентских комитетов.

Справка УНИАН. Парламентские комитеты возглавляют трое представителей Радикальной партии: Виктор Галасюк - Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства; Сергей Скуратовский - Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и Сергей Рыбалка - Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.