Бельгия продолжит поддерживать санкции против РФ до исполнения Минских соглашений - премьер-министр

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

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"Мы будем поддерживать политику санкций к выполнению Минских соглашений", - процитировал Цеголко слова Мишеля.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Бельгии отметил, что его страна пристально следить за ситуацией в сфере безопасности и будет настаивать на полном исполнении Минских договоренностей.

"Освобождение заложников, отведение оружия, присутствие ОБСЕ – это единственная возможность разрешения конфликта", - заявил глава правительства Бельгии.

"Мы сейчас находимся на подъеме наших политических, дипломатических и экономических отношений и сближаемся с точки зрения ценностей", - отметил Мишель по итогам переговоров.