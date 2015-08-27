Порошенко надеется, что ЕС уже скоро продолжит персональные санкции против отдельных россиян

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Европейский Союз в ближайшее время примет решение о продлении персональных санкций против отдельных россиян, причастных к дестабилизации ситуации в Украине, включая аннексию Крыма и военную агрессию на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

По словам Порошенко, РФ не выполняет Минские договоренности.

“Мы обсудили и ожидаем, что в ближайшее время ЕС примет решение о продлении персональных санкций против лиц, ответственных за нарушение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, включая аннексию Крыма и агрессию на Донбассе”, - сказал он.