Порошенко надеется, что ЕС уже скоро продолжит персональные санкции против отдельных россиян
По словам Порошенко, РФ не выполняет Минские договоренности.
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Европейский Союз в ближайшее время примет решение о продлении персональных санкций против отдельных россиян, причастных к дестабилизации ситуации в Украине, включая аннексию Крыма и военную агрессию на Донбассе.
Читайте такжеСНБО в ближайшее время должен принять секторальные санкции против России - СМИ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
По словам Порошенко, РФ не выполняет Минские договоренности.
“Мы обсудили и ожидаем, что в ближайшее время ЕС примет решение о продлении персональных санкций против лиц, ответственных за нарушение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, включая аннексию Крыма и агрессию на Донбассе”, - сказал он.