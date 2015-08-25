Елисеев: ЕС в сентябре может продлить санкции против некоторых россиян

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев на брифинге по итогам встречи лидеров Украины, Германии и Франции Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда в Берлине 24 августа.

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"Мы договорились, что в случае, если ситуация будет оставаться такой, какой она есть на сегодняшний день, то ЕС, в частности, уже в сентябре примет решение о продлении так называемых персональных санкций в отношении отдельных представителей РФ, которые причастны к дестабилизации ситуации на Донбассе", - сказал Константин Елисеев.

По его словам, Украина предоставила немецким и французским партнерам конкретные факты, которые доказывают присутствие российских вооруженных сил на территории Донбасса.

Константин Елисеев отметил, что во время встречи лидеров было подчеркнуто, что если фейковые выборы на оккупированных территориях Донбасса таки состоятся – это станет серьезной опасностью для Минского процесса.

Он подчеркнул, что одна из "красных линий" – именно проведение фейковых выборов.