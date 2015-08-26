Треть украинцев считает, что власть прилагает мало усилий для освобождения Донбасса - опрос

36% украинцев считают, что власть делает «мало из возможного» для возвращения оккупированных территорий на востоке Украины.

Об этом свидетельствуют результаты исследования на тему: «Динамика общественно-политических взглядов в Украине», проведенного 16-30 июля 2015 года социологической группой «Рейтинг», которые опубликованы на сайте группы.

В то же время 33% респондентов видят в этом вопросе полную бездеятельность власти, 12% респондентов убеждены, что власть делает часть из возможного для освобождения территорий Луганской и Донецкой областей от оккупантов.

Читайте такжеОбстрелы на Донбассе могут прекратиться с началом нового учебного года - ОБСЕ

12% опрошенных ответили, что им трудно ответить на этот вопрос, и только 7% респондентов выразили уверенность, что власть делает все возможное для освобождения Донбасса.

Исследование было проведено во всех регионах Украины (за исключением Крыма, Донецкой и Луганской областей) с дополнительной выборкой в Одесской области. Опрос проводился по случайной выборке 1,2 тыс. постоянных жителей Украины в возрасте старше 18 лет, имеющих право голоса. Статистическая погрешность не превышает 2,8%, а коэффициент досягаемости составил 62,8%.

Опрос в Одесской области проводилось согласно случайной выборке 665 постоянных жителей. Статистическая погрешность не превышает 3,8%, а коэффициент досягаемости составил 61,8%.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию.