Суд возобновляет рассмотрение жалобы на приговор Пукачу

Напомним, суд 14 августа принял решение направить в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры материалы для проверки информации о нарушении адвокатом Пукача Григорием Давыденко адвокатской этики в части препятствования судебному процессу.

Также суд просит адвокатскую квалификационную комиссию рассмотреть вопрос о назначении Пукачу на время болезни Давыденко, который отсутствовал на судебном заседании, нового адвоката.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева неоднократно переносил заседания по делу по рассмотрению жалобы на приговор Пукачу из-за неявки адвоката Демиденко.

Тогда в суде были оглашены материалы, которые поступили из больницы, где лечился Демиденко. Из этих материалов следует, что в больнице адвокат находился только один раз, а все остальные даты были вписаны в справку, которую защитник предоставил суду, посторонним лицом.

Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.