Посол США назвал позором "судебный фарс" в России над Сенцовим и Кольченко

Об этом посол США в Украине сообщил в Twitter.

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"Решительно осуждаю российский фарс с "судебным процессом", который привел к заключению Олега Сенцова и Александра Кольченка. Позорно", - отметил Пайетт.

Решительно осуждаю судебный фарс в РФ, который завершился сегодня тюремным приговором для #Сенцов'а и #Кольченко. Позорное решение. — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) 25 Август 2015

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 августа, военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченка - к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.