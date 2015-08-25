Посол США назвал позором "судебный фарс" в России над Сенцовим и Кольченко
16:11, 25 августа 2015Политика
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Посол США в Украине Джеффри Пайетт назвал позором "судебный фарс" в России с осуждением украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко.
REUTERS
Об этом посол США в Украине сообщил в Twitter.
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"Решительно осуждаю российский фарс с "судебным процессом", который привел к заключению Олега Сенцова и Александра Кольченка. Позорно", - отметил Пайетт.
Решительно осуждаю судебный фарс в РФ, который завершился сегодня тюремным приговором для #Сенцов'а и #Кольченко. Позорное решение.
— Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) 25 Август 2015
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 августа, военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченка - к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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