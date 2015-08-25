На местные выборы повлияет недоверие к политикам старой формации – эксперт

Об этом говорится в комментарии политолога Олеси Яхно-Белковской по поводу текущих электоральных предпочтений жителей Днепропетровска, переданном агентству УНИАН.

«Во-первых, в Днепропетровске, как и в целом по Украине, сохраняется достаточно высокий запрос на новых политиков. Во-вторых, местная укорененность, особенно, когда политик успел себя проявить в регионе в положительном смысле, – как и раньше, один из важнейших факторов электоральных предпочтений. В-третьих, при оппозиционности региона у граждан есть понимание различий между разными оппозиционными политиками и партиями», – считает политолог.

По словам эксперта, «условно говоря, Александр Вилкул как многолетний член Партии регионов ассоциируется с прошлым, в то время, как Борис Филатов (один из лидеров партии «УКРОП» – УНИАН) – скорее, с новой оппозицией, как один из членов команды, которая защитила в свое время Днепропетровскую область от сепаратизма», – убеждена Яхно-Белковская.