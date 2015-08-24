Польские эксперты оценили берлинскую встречу как своеобразный сигнал Кремлю

Такое мнение высказали польские эксперты, передает Польское радио. По мнению Агнешки Лады из Института публичных дел, сегодняшняя встреча в Берлине это своеобразная демонстрация: "Германия и Франция хотят показать, что для них Украина – это очень важный партнер, и хотят с ней разговаривать также без участия России. Это демонстрация, что они не будут делать всего того, чего желает президент Путин", – подчеркнула польский эксперт.

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В свою очередь Пиотр Косцинский из Польского Института международных дел называет встречу в этом круге поводом для искренних разговоров, однако также считает, что для Москвы это своеобразный сигнал: "На мой взгляд, для России это предупреждение, что ее уже не воспринимают, как возможного партнера в этих переговорах", – отметил Пиотр Косцинский.

Напомним, переговоры по Украине состоятся 28 августа во время визита в Берлин президента Польши Анджея Дуды.