Ющенко интересует, как Тимошенко посмотрит в глаза ребенку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выражает удивление тем, что всего за день до тестирования выпускников школ правительство собирается выяснять состояние готовности к его проведению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

Президент отмечает, что первоочередной задачей правительства является обеспечение надлежащего проведения тестирования выпускников школ.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент считает, что независимое тестирование было введено для преодоления коррупции в образовании - чтобы вступление в высшие учебные заведения не было конкурсом кошельков родителей, а соревнованием знаний и интеллекта детей. Это масштабный проект, который требует безукоризненной подготовки, убежден глава государства.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что речь идет о судьбе 512 тысяч детей, которые завтра придут в центры тестирования. То, как они сдадут этот и последующие тесты, повлияет на их дальнейшую судьбу, отмечает он.

По мнению Президента, премьер-министр, глядя в глаза ребенку, который денно и нощно готовился к тестам, не сможет повторить свое заявление об отмене тестирования.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что сейчас первоочередная задача правительства - обеспечить надлежащее проведение тестирования выпускников школ. Он надеется, что Кабинет министров сделает все необходимое, чтобы усилия школьников, их родителей, учителей и всех, кто принимал участие в подготовке к тестированию, не были пропали даром.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что «абсолютно не удовлетворена тем, как страна подготовлена к тестированию». Она отметила, что на внеочередном заседании правительства 21 апреля будет рассматриваться вопрос, сможет ли Украина без какого-либо нарушения прав школьников качественно проводить такое тестирование.

Сегодня, 21 апреля, на внеочередном заседании правительство решило, что 23 апреля на своем заседании рассмотрит вопрос о состоянии проведения внешнего независимого оценивания качества знаний выпускников школ. На это заседание будут приглашены представители родительских комитетов, директора школ, ректоры высших учебных заведений, представители профсоюзов учителей.

Основная сессия внешнего оценивания начинается завтра, 22 апреля, тестированием по украинскому языку и литературе.