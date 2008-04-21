В Партии регионов заявляют, что тестирование - вне закона

Партия регионов настаивает на сохранении альтернативных возможностей поступления абитуриентов в высшие учебные заведения и отмене всеобщего тестирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Партии регионов, экс-вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Министерство образования и Кабинет Министров пытаются внедрить всеобщее тестирование и заменить им выпускные и вступительные экзамены, а сертификат тестирования - сделать единственным документом, который дает право на поступление в высшие учебные заведения. В законах четко определено, что документом, который удостоверяет получение полного среднего образования, является аттестат о среднем образовании. Сейчас решением Кабинета Министров и приказами Министерства образования роль этого документа фактически сведена на нет», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, внедрение всеобщего тестирования лишает выпускников школ предыдущих лет права поступления в вузы. При этом он подчеркнул, что переход на всеобщее тестирование противоречит Конституции Украины, а также Законам Украины «Об образовании», «Об общем среднем образовании», «О высшем образовании».

«Эти действия являются абсолютно не законными. В частности, часть 6 статьи 92 Конституции предусматривает, что принципы образования устанавливаются исключительно законами, а не подзаконными актами. Главная проблема состоит в том, что тестирование является безальтернативным и нарушает права и детей, и родителей на получение высшего образование», - пояснил он.

В свою очередь представитель Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ подчеркнула, что Партия регионов не настаивает на отказе от тестирования. «Мы настаиваем на сохранении возможности поступать в высшие учебные заведения как на основании тестирования, так и на основании вступительных экзаменов. Дети и их родители должны самостоятельно определять способ поступления в вузы», - заявила она.