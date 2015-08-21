Рейган был прав

Осенью 1983 года, будучи в Москве, я пришел к синагоге на улице Архипова – единственной действующей синагоге столицы Советского Союза. Перед зданием на улице постоянно тусовалось множество людей: консультанты по выезду в Израиль, устроители браков, преподаватели иврита, различные маклеры, иностранные туристы, зеваки. Иностранцы были в диковинку, и вокруг каждого собирался кружок, пытавшийся обменяться какими-то мнениями и впечатлениями.

Дело было вскоре после катастрофы южнокорейского «Боинга», сбитого советским истребителем у Сахалина. Именно тогда президент США Рональд Рейган назвал Советский Союз «империей зла». И вот, мы стояли у синагоги возле американского туриста, демонстрируя уровень преподавания английского языка в советских школах и вузах. В разгар беседы к нашей группе подошел какой-то мрачный юноша, ботан-очкарик, и резко сказал: «Рейган из райт, Совьет Юнион из эвил эмпайр» (Рейган прав, Советский Союз – империя зла). На него зашикали, турист неловко улыбнулся, беседа продолжилась…

Восемью годами позже Советский Союз развалился, и его правопреемницей стала Россия. Сегодня эту Россию по праву считают империей зла. Она наглядно доказала это множество раз – как на собственных просторах, так и их пределами, выступив продолжателем славных советских традиций. Венгрия, Чехословакия, Афганистан, Приднестровье, Чечня, Абхазия, Грузия, Украина – этапы большого печального пути. Плюс разнообразные цивилизационные штуки – от православия головного мозга до уничтожения идеологически чуждых продуктов питания.

Стараниями подполковника КГБ Владимира Путина и его присных российское государство и, что гораздо печальнее, русский народ за последние годы подтвердили и правоту старика Рейгана, и тезисы белогвардейской пропаганды, и клевету всевозможных русофобов. Таки империя зла: без чести и совести, без памяти и достоинства, с воспаленными амбициями и комплексами, ненавистью и завистью. Недаром иногда приходится сталкиваться с конспирологической версией, что, дескать, Путин является давно внедренным агентом мировой закулисы, выполняющим задание по развалу России. Конечно, результаты деятельности трижды президента РФ говорят в пользу такого экзотического предположения. Однако я уже давно верю в то, что человеческие пороки, прежде всего – алчность, глупость и невежество, способны наделать куда больше дел, чем самые хитроумные заговоры и многоходовочки. И деятельность самого Путина, и его восприятие подавляющим большинством русского народа (как формальное, так и искреннее) напоминают мне афоризм, упоминавшийся в перестроечные годы в контексте анализа феномена Сталина: «Лев не может быть царем крыс, царем крыс может быть только крыса». Адекватный правитель для соответствующего народа.

Что же до империи зла, факта совершенно очевидного, то модель сегодняшнего поведения путинской России на международной арене вызывает у меня еще одно воспоминание, более давнего детства. Помню, как пацаны на улице обсуждали, как в детской колонии «прописывали» парня-хулигана из нашей школы. К нему подошли с определенными намерениями, а он схватил табуретку и изобразил из себя психического: мол, не подходи – убью. Сегодня Путин по сути выступает таким хулиганом, только вместо табуретки у него ядерное оружие. И в колонию он загнал себя сам.

Игорь Левенштейн