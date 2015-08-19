Свое решение по делу Сенцова-Кольченко суд огласит 25 августа

Решение суда по делу украинского режиссера Олега Сенцова и еще одного фигуранта дела о подготовке терактов в Крыму Александра Кольченко огласят 25 августа. Об этом в среду, 19 августа из здания суда в Ростове-на-Дону сообщает корреспондент Дождя.

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Напомним, что сегодня проходил очередной этап дебатов в суде Ростова-на-Дону. Прокурор запросил для обвиняемого в подготовке терактов в аннексированном Крыму украинского режиссера Олега Сенцова 23 года строгого режима, для правозащитника Александра Кольченко - 12.