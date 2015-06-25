Елисеев: ЕС может отменить визы для украинцев уже в следующем году

Отмена виз для граждан Украины является вполне реальной возможностью уже в 2016 году.

Об этом представитель Украины при ЕС Константин Елисеев заявил в интервью изданию "Радио Свобода".

"Сегодня ситуация выглядит достаточно позитивно и обнадеживающе. Я хотел бы Вам еще раз подтвердить, что действительно отмена виз для граждан Украины является вполне реальной возможностью уже в 2016 году. Более того, мы примерно знаем уже почти до месяца, когда это может произойти, но я бы не хотел забегать вперед", - заявил он.

Елисеев подчеркнул, что на быстрые результаты можно ожидать лишь при условии, что украинские министерства и ведомства ускорят выполнение ряда отдельных критериев в рамках Плана действий по визовой либерализации.

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"Ключевым моментом, которого удалось достичь буквально в последнее время, в частности, является то, что мы, по сути, устранили все политические преграды со стороны ЕС на пути к визовой либерализации. Это очень важно! Теперь нам важно выполнить остальные так называемые технические критерии, в частности, говорится о начале работы национальных органов в сфере борьбы с коррупцией, нам нужно также обеспечить пункты пропуска на границе, соединить наши пограничные базы данных с базой данных Интерпола, а также усовершенствовать нашу так называемую антидискриминационную стратегию", - добавил Елисеев.

Как сообщалось, 15 декабря этого года Еврокомиссия должна обнародовать свой последний доклад, в котором может рекомендовать Европарламенту и Совету ЕС принять решение о предоставлении Украине безвизового режима.