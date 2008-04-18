К Крилю присоединяется Супрун

Лидер политической партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ и председатель Народно-демократической партии Людмила СУПРУН приняли решение о начале процесса объединения двух политических сил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого центра” и НДП, лидеры политических сил создали координационную группу, которая должна выработать совместный план действий.

«Мы приветствуем шаги наших коллег из НДП, направленные на объединение усилий политических сил для решения проблем в государстве”, - отметил И.КРИЛЬ, добавив, что “это государственническая и патриотическая позиция, которую ожидает украинское общество. По его словам, “именно объединение влиятельных и патриотически настроенных политиков, а также политических сил, и является целью создания “Единого центра”. “Я уверен, что это только начало такого процесса», - подчеркнул И.КРИЛЬ.

В свою очередь Л.СУПРУН заявила, что «молчаливое наблюдение за тем, как отдельные политико-олигархические группы раздирают государство, - недопустимо. Именно поэтому мы призываем к консолидации общества”. “Наступило время объединиться для формирования мощной демократической силы, которая будет представлять и защищать интересы украинского общества», - сказала Л.СУПРУН.