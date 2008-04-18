В КС объясняют: Конституцию нельзя принять без Верховной Рады

Новая Конституция Украины не может быть утверждена на всеукраинском референдуме без решений Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК, комментируя обнародованное сегодня решение КС по делу о конституционном представлении Президента Украины об официальном разъяснении ряда положений Конституции (дело о принятии Конституции и законов на референдуме).

А.СТРИЖАК напомнил, что Конституционный Суд принял решение, в соответствии с которым внесение изменений в Конституцию должно происходить согласно нормам действующего Основного Закона.

Эта процедура предусматривает, что законопроект о внесении изменений в Конституцию должен быть внесен на рассмотрение парламента, парламент должен 226-ю голосами направить этот законопроект в Конституционный Суд для предоставления заключения относительно его конституционности, а уже после этого на следующей сессии ВР должна принять эти изменения 300-и голосами.

При этом А.СТРИЖАК заметил, что из сегодняшнего решения Конституционного Суда вытекает, что в случае объявления референдума по народной инициативе до рассмотрения парламентом соответствующих изменений к Конституции, решение референдума будет иметь исключительно консультативный характер.

Судья-докладчик по делу Иван ДОМБРОВСКИЙ также напомнил, что, в соответствии с решением Конституционного Суда, принятым в 2000 году, перед вынесением на референдум текста новой Конституции сначала необходимо спросить у народа, хочет ли он вообще изменения Основного Закона.

И.ДОМБРОВСКИЙ также подчеркнул, что обязательное обращение к народу по вопросам изменений к Конституции необходимо, если изменения вносятся в раздел 1 – «Общие принципы», раздел 3 – «Выборы. Референдум» и в раздел 13 – «Внесение изменений в Конституцию Украины».

Также судьи Конституционного Суда в ходе пресс-конференции отвергли и обвинение в том, что сегодняшнее решение было принято в интересах Президента или какой-то политической силы.

И.ДОБМРОВСКИЙ заметил, что судьи пытались принять такое решение, которое не угодило бы ни одной из политических сил. Он пошутил, что сегодня говорят, что Конституционный Суд танцует под музыку Президента, и такое утверждение можно назвать правдивым, если сравнивать с танцами глухонемого под музыку.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля КС принял Решение по делу о конституционном представлении Президента Украины об официальном разъяснении положений частей второй, третьей статьи 5, статьи 69, части второй статьи 72, статьи 74, части второй статьи 94, части первой статьи 156 Конституции Украины (дело о принятии Конституции и законов Украины на референдуме).

Как отмечалось в сообщении пресс-службы КС, необходимость в официальном разъяснении указанных положений Конституции Украины вызвана, по мнению Президента Украины, тем, что „существуют разные, нередко противоположные, позиции и точки зрения относительно круга вопросов, которые могут решаться всеукраинским референдумом, в частности возможности принятия всеукраинским референдумом законов Украины, а также порядка введения в действие и оформления решений всеукраинского референдума“.

Субъект права на конституционное представление просил дать ответы на такие вопросы: „Является ли возможным осуществление народом Украины как носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине законодательной власти непосредственно и, в частности, принятие всеукраинским референдумом законов Украины? И если это является возможным, то: требуют ли решения всеукраинского референдума относительно законов утверждения или одобрения Верховной Радой Украины; применяется ли относительно законов, принятых всеукраинским референдумом, процедура подписания и обнародования, определенная частью второй статьи 94 Конституции Украины?“.