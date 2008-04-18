Луценко волнует, почему среди миллиардеров так много людей с темным прошлым

15:10, 18 апреля 2008
Политика
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Министр не доволен работой УБОП

Министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО обеспокоен «утечкой» украинского капитала за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

По словам министра, «на сегодняшний день сумма выведенного капитала в четыре раза больше, чем это было в 2005 году».

Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что «это основная тема отмывания денег, в первую очередь, для Донбасского региона, сегодня моют деньги именно так».

В целом, по словам министра, его волнует, почему люди “с темным прошлым» имеют наибольший капитал в Украине.

«Да, меня, как и все общество Украины, волнует, почему люди с темным прошлым имеют наибольшие капиталы в Украине. Да, меня волнует, откуда берутся деньги на колоссальную финансовую поддержку политических организаций, которые исходят из явно нелегально задокументированных средств; да, меня волнует, почему из Украины миллиардами выводятся ресурсы на счета заграничных банков», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр акцентировал, что мафия как таковая не может иметь региональной принадлежности, здесь нельзя «использовать какие-либо географические названия в понятии «мафия».

Продолжая эту тему, Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что он недоволен работой УБОП в Донецкой области, потому что была зафиксирована только одна взятка за три месяца. «Поэтому я считаю, что УБОП сидит в окопах и не вылазит и не дает законную оценку должностным лицам, которые когда-то, а может, и сегодня, действуют, нарушая закон», - сказал министр.

 

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