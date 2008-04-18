Человек Ахметова отсек Януковича от подготовки новой программы Регионов?

На съезде Партии регионов, который состоится завтра, 19 апреля, может быть презентован новый вариант партийной программы, в который не вошли ключевые имиджевые антинатовские и языковые посылы.

Об этом пишет еженедельник «Комментарии» со ссылкой на свои источники в Партии регионов.

Как сообщил источник, подготовку программы курировал народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ, при этом от процесса была полностью отсечена внутрипартийная группа лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА. Новая программа партии будет представлять собой «микс лучших политических идей и христианско-демократических ценностей».

Кроме того, по данным «Комментариев», группа партийных реформаторов во главе с Б.КОЛЕСНИКОВЫМ также представит на съезде свой проект нового устава Партии регионов, которым ограничиваются полномочия партийного лидера.

В то же время, отмечает издание, на съезде может быть презентован альтернативный проект партийного устава, который, наоборот, предусматривает ощутимое усиление роли руководителя партии. Президиум Партии регионов предлагается переименовать в политбюро, и этот орган по своему собственному желанию сможет делегировать партийному лидеру партии любые свои полномочия. Разработку данного проекта устава осуществляла группа под общим руководством народного депутата Николая АЗАРОВА, – пишут «Комментарии».