Яценюк ожидает от Порошенко подписания двух законов о реформе в МВД

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

"Тогда первый этап реформы правоохранительной системы будет завершен", - заявил Яценюк в ходе рабочей поездки в Хмельницкий.

Премьер напомнил, что закон о Национальной полиции уже подписан Президентом.

Сегодня вместе с Министром внутренних дел Арсеном Аваковым Арсений Яценюк объявили о начале набора в новую патрульную полицию города.

Прием анкет кандидатов в новые патрульные в Хмельницком начался сегодня, и анкеты, по словам Яценюка, подали уже 25 кандидатов.

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Глава правительства отметил, что новые патрульные начнут работать на улицах Хмельницкого уже в декабре: "Машины закуплены, техника закуплена. Сейчас надо пройти курс обучения".

Яценюк сообщил, что заработная плата новых полицейских в Хмельницком будет такая же, как в Киеве - от 8 до 10 тысяч гривен.