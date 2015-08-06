В Хмельницком начался конкурсный набор в патрульную полицию
10:37, 06 августа 2015Общество
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В Хмельницком стартовал конкурсный набор кандидатов в новую патрульную полицию.
В Хмельницком начали набирать новіх полицейских / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, конкурсная комиссия с 9.00 до 18.00 в областном драмтеатре им. Михаила Старицкого ежедневно кроме выходных будет принимать заявки от всех желающих на вступление в ряды новой полиции. Набор продлится до 21 августа.
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В целом в патрульную полицию Хмельницкого планируется набрать 250 человек.
Как сообщал УНИАН, также сегодня, 6 августа, ожидается рабочая поездка в Хмельницкий премьер-министра Арсения Яценюка и главы МВД Арсена Авакова, которые официально объявят набор кандидатов в новую полицию.
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