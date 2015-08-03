Союз меча и лопаты

Когда в конце января 2014 года Николай Азаров, отставку которого с поста премьер-министра Украины накануне принял тогда еще президент Виктор Янукович, спешно покинул страну, спасаясь от «покушений», мало кто мог себе представить, какую непосильную ношу взвалит на себя этот мощный старик через полтора года, в августе 2015.

По задумке выдающегося экономиста современности, «Комитет спасения Украины», сколотив некий «партактив», займутся подготовкой контрреволюции.

Пока владелец золотых батонов Виктор Федорович ностальгировал о брошенных в Межигорье страусах, любитель лопат и капусты Николай Янович, находясь в изгнании, времени зря не терял. Анонсировав на прошлой неделе создание «альтернативного правительства Украины», бывший премьер, соскучившийся за властью и вниманием публики, не стал откладывать это дело в долгий ящик и уже 3 августа презентовал в Москве «Комитет спасения Украины» в изгнании. По задумке выдающегося экономиста современности, оная организация, сколотив некий «партактив» (пока достоверно известно, что «спасателями», помимо Азарова, стали экс-депутаты от Партии регионов Игорь Марков и Владимир Олийнык), займутся подготовкой контрреволюции.

Образ отца украинской демократии «спасатели» любезно примерили на Владимира Олийныка, которого «комитет» выдвинул на должность «альтернативного президента Украины».

Любопытно, что в этом союзе меча и лопаты Николай Янович не взял на себя роль отца украинской демократии – этот образ «спасатели» любезно примерили на Владимира Олийныка, которого «комитет» выдвинул на должность «альтернативного президента Украины». Азаров же еще на прошлой неделе скромно намекнул, что готов побыть чем-то вроде Остапа Бендера калужского разлива, и, в случае необходимости, возглавить «правительство в изгнании».

Однако, судя по реакции «заграницы», которая просто обязана бы такому союзу помочь, Николаю Яновичу со товарищи придется бороться за власть самостоятельно: дело в том, что в Кремле тут же открестились от инициативы беглых украинских чиновников. Мол, сначала нужно детальнее «ознакомиться со сделанными заявлениями, изучить их, проанализировать ситуацию». Но, в целом, «в Кремле не имеют никакого отношения к этой инициативе».

Орки с автоматами из ДНР и ЛНР обходятся Кремлю значительно дешевле инициатив беглых сибаритов.

Оно и понятно. Бывшие украинские функционеры интересны Москве как временные источники дохода (награбленное в Украине беглецы тратят в России) и как раздражитель для украинской (да и российской телеаудитории). Когда же «изгнанники» начинают говорить о великих делах (для проворачивания которых нужны немаленькие деньги), российская верхушка, обремененная собственными проблемами, благоразумно отступает в сторону. Тем более, что орки с автоматами из ДНР и ЛНР обходятся Кремлю значительно дешевле инициатив беглых сибаритов.

В спасительном проекте не примет участия беглый экс-президент Украины Виктор Янукович.

Кроме участников презентации комитета в изгнании, никаких имен деятелей, пожелавших протянуть Украине руку помощи, и вовсе не прозвучало. Правда, гроза всех кровосись Азаров намекнул, что активисты у его проекта есть – но, они, мол, «живут и работают в Украине, это очень опасно». «Комитет спасения создается вне Украины, к сожалению, но я уверен, что мы вернемся», - вошел в раж Николай Янович и добавил, что региональная сеть в Украине уже создана и даже начала действовать.

Любопытно еще и то, что в спасительном проекте не примет участия беглый экс-президент Украины Виктор Янукович. Более того, новоявленные контрреволюционеры считают, что место Бати отнюдь не в Ростове в качестве жертвы хунты, а – на нарах, как в старые добрые времена.

«Мы будем делать все, чтобы справедливость и справедливое возмездие восторжествовало», - констатировал один из «спасателей» Игорь Марков.

«Мы тоже», - подумали украинцы.

Татьяна Урбанская