Россия агрессией против Украины нарушила большинство принципов ОБСЕ – МИД

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины по случаю 40-й годовщины Хельсинкского заключительного акта

Напоминается, что 1 августа 1975 года в г. Хельсинки (Финляндия) лидеры 35 государств Европы и Северной Америки подписали Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Несмотря на идеологические противоречия, государства согласовали десять фундаментальных принципов сотрудничества, направленного на обеспечение мира и безопасности на европейском континенте. В развитие этих обязательств на саммите ОБСЕ 2010 года в г.Астане лидеры государств-участниц договорились работать над построением общего Евроатлантического и Евразийского сообщества безопасности.

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«К сожалению, агрессия Российской Федерации против Украины перечеркнула эти амбициозные планы и омрачила празднование 40-й годовщины Хельсинкского заключительного акта. Прибегнув к незаконной оккупации и аннексии АР Крым и г. Севастополя, вооруженному вмешательству на Донбассе и похищению украинских граждан, Россия нарушила большинство принципов и обязательств, заложенных в основу ОБСЕ. Среди них – уважение к суверенитету и территориальной целостности, нерушимость границ, отказ от применения или угрозы силой, а также добросовестное выполнение своих обязательств в соответствии с международным правом», - отмечается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что для Украины, как и для абсолютного большинства государств-участников ОБСЕ, является очевидным, что без восстановления Россией уважения к Хельсинским принципам и исправления совершенных ею грубых нарушений под угрозой оказались все наработки в рамках СБСЕ/ОБСЕ за 40 лет ее существования. Под угрозой оказались безопасность и стабильность на всем пространстве.

Украинское внешнеполитическое ведомство в очередной раз призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить агрессию против нашего государства, вернуться на путь выполнения принципов Хельсинкского заключительного акта и норм международного права с тем, чтобы избежать непредсказуемых последствий для всей системы европейской безопасности.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжается антитеррористическая операция.

По данным экспертов ООН, за 15 месяцев вооруженного конфликта в Украине погибли почти 7 тысяч человек, более 17 тыс. пострадали.