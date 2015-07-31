В МИД Финляндии считают, что введенных ЕС санкций против России вполне достаточно

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни считает, что Европейскому Союзу не стоит следовать за США во введении новых санкций.

Об сообщает финское издание Yle.

Министр заявил, что понимает желание попавших под санкции узнать причины включения в список. Эти причины интересны и самому министерству.

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"Конечно, нам интересно, почему в список добавлены эти имена, и какие последствия это может иметь", - сказал Сойни.

Он пояснил, что новые санкции не будут иметь прямого влияния на Финляндию.

В конце июня Евросоюз принял решение продлить санкции против России до конца января 2016 года. По мнению Сойни, нынешних санкций вполне достаточно. Он также добавил, что ему неизвестно о подготовке какого-либо нового пакета санкций в ЕС.

Как сообщал УНИАН, вчера США включили в санкционный список бизнесмена Сергея Курченко, экс-заместителя главы Администрации президента Украины Андрея Клюева, экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого и сына бывшего президента Виктора Януковича Александру Януковичу.

В частности, под секторальные санкции попала компания "МАКО Холдинг" (принадлежит Александру Януковичу); ПАО "Проминвестбанк" (принадлежит российскому Внешэкономбанку).

Также под санкции попали в Крыму Керченская паромная переправа и коммерческие торговые порты Ялты, Севастополя, Керчи, Феодосии и Евпатории.

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Санкции ввели против партнеров российского бизнесмена Геннадия Тимченко, гражданина РФ Петра Колбина и гражданина Финляндии Кая Паанена; менеджеров концерна "Калашников" Андрея Булютина и Александра Омельченко; сына российского бизнесмена Бориса Ротенберга Романа Ротенберга; а также против Елены Семеновой и Олега Усачева.

В санкционный список юридических лиц внесены финские компании (связанные с бизнесом в России) Airfix Aviation, Langvik Capital, SET Petrochemicals, Southeast Trading Oy; кипрские компании IPP Oil Products, Southport Management Services Ltd и российские Ижевский механический завод и "Концерн Ижмаш".

Также в список секторальных санкций попали еще 34 компании.