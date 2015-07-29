Для России стала очевидной очень высокая цена возможного вторжения в Украину – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во Львове во время торжеств по случаю 150-летия со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого.

«Мы не просто выстояли в этой неравной борьбе с российским агрессором. Мы укрепились настолько, что для противника стала слишком очевидной очень высокая цена, которой может обернуться прямое вторжение», - заявил он.

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«Нас атаковать … дороже, считают российские стратеги, чем попытаться подорвать нас изнутри. В качестве примера сыграть на патриотических чувствах: «нас сливают, все пропало», что мы сейчас наблюдали очередную попытку в Мариуполе: подстрекают каких-то вооруженных людей двинуться на Киев, или поддержать анархию и атаманство, сеять смуту, ненависть, раздражение», - считает президент.

«Наоборот украинский народ сейчас демонстрирует, что мы едины, мы сплотились вокруг патриотизма и любви к Украине и мы не дадим себя подорвать изнутри», - добавил Порошенко.