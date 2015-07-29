Для России стала очевидной очень высокая цена возможного вторжения в Украину – Порошенко
Украинская армия укрепилась настолько, что для России стала очевидной очень высокая цена, которой может обернуться прямое вторжение.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во Львове во время торжеств по случаю 150-летия со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого.
«Мы не просто выстояли в этой неравной борьбе с российским агрессором. Мы укрепились настолько, что для противника стала слишком очевидной очень высокая цена, которой может обернуться прямое вторжение», - заявил он.
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«Нас атаковать … дороже, считают российские стратеги, чем попытаться подорвать нас изнутри. В качестве примера сыграть на патриотических чувствах: «нас сливают, все пропало», что мы сейчас наблюдали очередную попытку в Мариуполе: подстрекают каких-то вооруженных людей двинуться на Киев, или поддержать анархию и атаманство, сеять смуту, ненависть, раздражение», - считает президент.
«Наоборот украинский народ сейчас демонстрирует, что мы едины, мы сплотились вокруг патриотизма и любви к Украине и мы не дадим себя подорвать изнутри», - добавил Порошенко.