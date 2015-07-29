Постпред Украины при ООН считает, что за взломом его Twitter стоят россияне

Постоянный представитель Украины при ООН, посол Юрий Сергеев убежден, что за взломом его аккаунта в Twitter накануне рассмотрения в Совете безопасности ООН проекта резолюции о создании международного трибунала по расследованию катастрофы рейса МН17 стоят россияне.

Такое мнение Сергеев высказал в интервью УНИАН.

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"Я могу сделать вывод, что за этим стоят те, кто против заседания. А против публично выступила Россия. Поэтому простая логическая связь и контент, который был выброшен в Twitter, противоречащий здравому смыслу и той линии, которую проводит Украина в рамках совместной группы, говорят о том, что это одна из частей общей кампании по дискредитации заседания (СБ ООН), резолюции, чтобы не допустить создание трибунала. Это все части одной программы. Но поскольку Россия - единственная, кто публично выступает против, то можно сделать такой вывод. Кто-то с российской стороны стоит за этими планами", - сказал он.

По словам украинского дипломата, вопрос, кто именно взломал его аккаунт, изучается.

"Это одна из частей всеобщей истерии Российской Федерации вокруг сегодняшнего заседания. Для них этот вопрос становится принципиальным, и поэтому применяются все средства, в том числе и такие, которые были задействованы в отношении нашей миссии, а до этого - не только в отношении нашей миссии. В наш Twitter были вброшены сообщения о якобы преступлении Украины в этой трагедии. Понятно, что они видят международную солидарность, они видят то, что наша группа идет к поставленной цели. То есть, это - истерика, психоз тех, кто не имеет других средств общения, поэтому используются ложь, вторжение, интервенция, что говорит о том, что мы идем правильным путем", - подчеркнул Сергеев.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 июля, на странице МИД Украины в Twitter заявили, что накануне рассмотрения резолюции по МН17 взломан аккаунт постпреда Украины при ООН Сергеева.

На сегодня, 29 июля, в Совете безопасности ООН запланировано голосование по проекту резолюции о создании трибунала по расследованию катастрофы малайзийского Boeing 777.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса ”Бук”.

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Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.

Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия выступала против этого предложения.