Постпред Украины при ООН считает, что за взломом его Twitter стоят россияне
По словам украинского дипломата, вопрос, кто именно взломал его аккаунт, изучается.
Постоянный представитель Украины при ООН, посол Юрий Сергеев убежден, что за взломом его аккаунта в Twitter накануне рассмотрения в Совете безопасности ООН проекта резолюции о создании международного трибунала по расследованию катастрофы рейса МН17 стоят россияне.
Такое мнение Сергеев высказал в интервью УНИАН.
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"Я могу сделать вывод, что за этим стоят те, кто против заседания. А против публично выступила Россия. Поэтому простая логическая связь и контент, который был выброшен в Twitter, противоречащий здравому смыслу и той линии, которую проводит Украина в рамках совместной группы, говорят о том, что это одна из частей общей кампании по дискредитации заседания (СБ ООН), резолюции, чтобы не допустить создание трибунала. Это все части одной программы. Но поскольку Россия - единственная, кто публично выступает против, то можно сделать такой вывод. Кто-то с российской стороны стоит за этими планами", - сказал он.
По словам украинского дипломата, вопрос, кто именно взломал его аккаунт, изучается.
"Это одна из частей всеобщей истерии Российской Федерации вокруг сегодняшнего заседания. Для них этот вопрос становится принципиальным, и поэтому применяются все средства, в том числе и такие, которые были задействованы в отношении нашей миссии, а до этого - не только в отношении нашей миссии. В наш Twitter были вброшены сообщения о якобы преступлении Украины в этой трагедии. Понятно, что они видят международную солидарность, они видят то, что наша группа идет к поставленной цели. То есть, это - истерика, психоз тех, кто не имеет других средств общения, поэтому используются ложь, вторжение, интервенция, что говорит о том, что мы идем правильным путем", - подчеркнул Сергеев.
Как сообщал УНИАН, вчера, 28 июля, на странице МИД Украины в Twitter заявили, что накануне рассмотрения резолюции по МН17 взломан аккаунт постпреда Украины при ООН Сергеева.
На сегодня, 29 июля, в Совете безопасности ООН запланировано голосование по проекту резолюции о создании трибунала по расследованию катастрофы малайзийского Boeing 777.
Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса ”Бук”.
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Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.
Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.
Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.
Россия выступала против этого предложения.