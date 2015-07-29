Командир роты "ДНР" сдался СБУ и призвал соратников сложить оружие (видео)

Бывший пограничник в марте 2014 года вступил в террористической группировки "Восток", где служил командиром роты. В мае 2015 года "Прапорщик" покинул зону боевых действий и уехал в Самару (РФ), сообщает пресс-служба СБУ.

"Учитывая желание вернуться в Украину и готовность сдаться в обмен на собственную безопасность – ему было предложено сотрудничество с органами СБ Украины", - сказано в сообщении.

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"Прапорщик" обратился к бывшим соратникам с призывом прекратить войну, где их используют "как пушечное мясо".