ГПУ направила в суд дело против "беркутовца" по обвинению в издевательстве над Гаврилюком

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

«Управлением специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины закончено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего командира взвода батальона милиции особого назначения «Беркут» ГУМВД Украины в Харьковской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины», - говорится в сообщении.

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По данным ГПУ, «указанному правоохранителю сообщено о подозрении в том, что 22 января 2014 года во время мирных акций протеста в центральной части Киева он, превышая полномочия, совершил насильственные действия в отношении задержанного участника акций М.Гаврилюка, оскорбляющие личное достоинство последнего, в частности, с применением физической силы заставил обнаженного задержанного держать ледоруб и обеспечил возможность присутствующим лицам проводить его фото - видео - съемку с этим ледорубом, чем причинен существенный вред правам и интересам потерпевшего и подорван авторитет правоохранительных и в целом государственных органов».

27 июля 2015 года обвинительный акт в указанном производстве направлен для рассмотрения в Печерский районный суд Киева, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, ранее ГПУ закончила досудебное расследование в отношении пяти правоохранителей, которые Печерским районным судом Киева уже признаны виновными в совершении уголовных правонарушений в отношении Гаврилюка.