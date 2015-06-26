СБУ задержала одного из руководителей "Беркута", причастного к расстрелам Майдана (видео)

Об этом сообщил в.и.о. главы СБУ Василий Грицак во время брифинга для представителей иностранных дипломатических миссий в Украине.

Он обоснованно подозревается в причастности к убийствам участников акций протеста в феврале 2014 года работниками МВД.

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Задержанный доставлен в Генеральную прокуратуру Украины, ему объявлено подозрение в совершении преступления.

Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержаны трое экс-сотрудников "Беркута", которые подозреваются в убийствах активистов Евромайдана при разгоне мирного шествия на ул. Институтской в Киеве 18 февраля 2014 года.