СБУ задержала одного из руководителей "Беркута", причастного к расстрелам Майдана (видео)
Сегодня в Киеве Служба безопасности Украины в ходе спецоперации задержала одного из руководителей полка милиции особого назначения «Беркут», причастного к расстрелам на Майдане во время Революции Достоинства.
Об этом сообщил в.и.о. главы СБУ Василий Грицак во время брифинга для представителей иностранных дипломатических миссий в Украине.
Он обоснованно подозревается в причастности к убийствам участников акций протеста в феврале 2014 года работниками МВД.
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Задержанный доставлен в Генеральную прокуратуру Украины, ему объявлено подозрение в совершении преступления.
Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Харькове задержаны трое экс-сотрудников "Беркута", которые подозреваются в убийствах активистов Евромайдана при разгоне мирного шествия на ул. Институтской в Киеве 18 февраля 2014 года.