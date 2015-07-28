Заместителя Яремы вызвали на допрос в ГПУ из-за интервью

Об этом изданию «Закон и Бизнес» сообщил источник в ГПУ.

Сам Герасимюк в телефонном разговоре с корреспондентом «ЗиБ» подтвердил факт вызова на допрос 28 июля, отметив, что допрос связан именно с интервью изданию «Аналитическая служба новостей», однако раскрыть детали отказался, сославшись на тайну следствия. «Вызывают действительно по поводу моего интервью. Какие именно слова заинтересовали следствие Генеральной прокуратуры мне не известно», - сказал он.

Напомним, в этом интервью Герасимюк рассказал о «тихом саботаже» со стороны правоохранительных органов, которые готовили отписки на информационные запросы Генеральной прокуратуры о незаконных действиях бывшего руководства СБУ, МВД и Миндоходов, пожаловался на подмену реальной работы сообщениями об успехах на пресс -конференциях и в соцсетях, а также сообщил, что включение Портнова в список санкций ЕС было бездоказательным и политически мотивированным.

Портнов также прокомментировал эту информацию, заявив, что подобные манипуляции не помогут правящей власти. Он пообещал, что все эпизоды нарушений найдут свое отражение в международных судебных процессах. «Политическую мотивацию и фальсификации уголовных дел против меня признал не только один из руководителей Герпрокуратуры периода расследования этих дел, но и Евросоюз, который снял санкции, а также правозащитная организация Human Rights Without Frontiers International, которая констатировала, что украинская власть преследовала меня из-за личной мести и действовала политически мотивировано», - заявил политик.

Заметим, что HRWF International в своем заключении даже рекомендовала Европейскому Союзу в связи с делом против Портнова пересмотреть процедуру введения санкций с учетом принципа презумпции невиновности, а также сделала вывод, что Европейский Союз участвовал и частично несет ответственность за международную дискредитацию человека, с которого через год ЕС снял санкции.