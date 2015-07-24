Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Порошенко и Байден обменялись мнениями о ситуации на Донбассе.

Глава Украинского государства проинформировал американскую сторону о результатах вчерашнего разговора в «нормандском формате», а также об итогах переговоров Трехсторонней контактной группы 21 июня в Минске, в частности о достижении договоренности по отводу тяжелого вооружения калибром менее 100 мм и создание 30-ти километровой демилитаризованной зоны на линии соприкосновения под контролем ОБСЕ, которая должна обеспечить реальное прекращение огня.

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Порошенко выразил надежду, что Соединенные Штаты будут способствовать выполнению этих важных договоренностей, что является необходимым условием для дальнейшего продвижения в направлении политического урегулирования и решения неотложных гуманитарных и экономических проблем на Донбассе.

Байден поддержал усилия президента Украины по выполнению Минских договоренностей, отметив, что Соединенные Штаты положительно оценивают усилия Украины по установлению мира, достижения политического урегулирования и восстановления нормальной жизни на Донбассе.

Собеседники обсудили вопросы военно-технического сотрудничества между Украиной и США, а также перспективы создания международного трибунала по делу сбитого самолета «Малайзийских авиалиний» MH17.

Порошенко выразил надежду на получение очередного транша МВФ, проинформировав о подписании последнего закона, который открывает возможность для продолжения финансирования, подчеркивается в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Франции Франсуа Олландом и Президентом России Владимиром Путиным констатировал ухудшение ситуации на Донбассе, в частности увеличение количества обстрелов со стороны боевиков.