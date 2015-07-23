Порошенко констатировал ухудшение ситуации по безопасности на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Собеседники обсудили результаты последнего заседания Трехсторонней контактной группы и ее четырех подгрупп, которое состоялось 21 июля в Минске.

Президент Украины констатировал ухудшение ситуации на Донбассе, в частности увеличение количества обстрелов со стороны боевиков.

Участники разговора отметили необходимость обеспечения надлежащего мониторинга и верификации режима прекращения огня со стороны ОБСЕ и поддержали инициативу Президента Украины относительно безотлагательного подписания в рамках Трехсторонней контактной группы договоренности по отводу танков, пушек калибром до 100 миллиметров и минометов.

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Глава Украинского государства особо отметил необходимость освобождения всех заложников, в том числе незаконно удерживаемых лиц на территории России, в частности Надежды Савченко.

Стороны приветствовали достигнутое в рамках Трехсторонней контактной группы решение о восстановление разрушенных объектов водной инфраструктуры и железнодорожных путей.

Особое внимание было уделено неотложному созданию в районе линии разграничения гуманитарно-логистических центров, где украинцы с оккупированных территорий смогут приобрести продукты и лекарства по приемлемым ценам.

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Собеседники также обсудили вопросы предстоящих выборов в некоторых районах Донецкой и Луганской областей. В этом контексте Петр Порошенко особенно подчеркнул недопустимость проведения запланированных на 18 октября и 1 ноября псевдовыборов, которые не будут иметь юридических последствий.

Собеседники договорились ускорить заключение соглашения в формате Украина - Европейский Союз - Россия по поставкам российского газа в Украину.

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Накануне УНИАН сообщал, что в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал принять все меры, чтобы украинцы имели возможность беспрепятственно путешествовать по его стране. Собеседники также обсудили вопрос заключения соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем и договорились ускорить этот процесс.