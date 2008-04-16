Балога не хочет работать громоотводом

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА заявляет, что залогом единства и прочности парламентского большинства является неуклонное выполнение коалиционного соглашения между БЮТ и блоком «Наша Украина – Народная Самооборона».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, так он отреагировал заявление Блока Юлии Тимошенко с требованием прекратить травлю правительства, объявленным сегодня в Верховной Раде.

По мнению В.БАЛОГИ, упомянутое заявление красноречиво характеризует синхронную попытку одного из участников коалиции – БЮТ – и Кабинета министров под руководством его лидера Юлии ТИМОШЕНКО избежать ответственности за серьезные просчеты в работе и несоблюдения духа и буквы коалиционного соглашения.

“Обществу показывают на громоотвод - президентский Секретариат, на который делается попытка переложить ответственность за существенные недостатки в своей деятельности. БЮТ так разогнался в своих упреках, что придумал даже какие-то фантастические планы внедрения прямого президентского правления”, – заявляет В.БАЛОГА.

По его словам, критика со стороны главы государства выдается за сопротивление правительственным инициативам, хотя о самих инициативах почему-то не сообщается. “Президента упрекают внесением раздора в коалицию, но при этом ни слова не говорят об уже неоднократных ситуативных союзах между БЮТ и оппозиционной Партией регионов”, – отметил глава Секретариата.

Он напомнил, что рецептом возвращения страны на путь демократического развития названо принятие изменений в Конституцию в стенах парламента, то есть без участия народа, который согласно Основного Закона и является источником власти, однако при этом явно игнорируется созданный по инициативе Президента Национальный конституционный совет с широким политическим и общественным представительством. “Перечень хитрых недомолвок и противоречий в произнесенной позиции БЮТ можно продолжить”, – добавляет В.БАЛОГА.

Одной из причин появления этого заявления, руководитель Секретариата Президента считает необходимость принятия новой редакции Закона «О Кабинете министров» – одного из ключевых законодательных актов в системе функционирования государственного механизма. По его словам, фракция БЮТ всячески опирается этому, прикрываясь мифической угрозой от Президента и его Секретариата. «Этот аргумент, как и мантры премьер-министра о том, что правительству кто-то неизвестный мешает работать, является ширмой для упорного нежелания БЮТ принимать кабминовский закон. Однако отмечу, что настоящий документ - не чья-то прихоть, а обязательство БЮТ в рамках подписанного лидером блока коалиционного соглашения. Голосование за новый Закон о Кабмине - это не возможность, а обещание избирателям. Разные обманные финты, в которых БЮТ давно является признанным мастером, здесь не пройдут», – заявил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде фракция БЮТ обнародовала заявление, в котором требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО прекратить травлю правительства и разрушения коалиции демократических сил.

В заявлении отмечается, что Глава государства и его окружение в угоду политическим интересам тотально разрушают все начинания демократической коалиции и правительства.

В частности, заблокированы все антикоррупционные программы Кабинета министров в области рынка земли, что способствует сохранению коррупционных схем, разрушающих Украину.

«Сознательно раздувается паника вокруг инфляции в стране», - говорится также в заявлении.

В БЮТ считают, что Секретариатом блокируется и разрушается процесс цивилизованной приватизации, под угрозой оказывается выполнение государственного бюджета и социальной политики правительства.

«Окружение Президента пытается взять под свое крыло теневые схемы в газовой сфере за счет национальных интересов», - отмечается в заявлении.

Кроме того, фракция БЮТ считает, что СНБО сегодня преобразована в центр противостояния правительству.

По мнению БЮТ, такими действиями сознательно вносится раздор в демократическую коалицию, они позорят Украину.

В БЮТ также подчеркивают, что единственным выходом из сложившейся ситуации является внесение изменений в Конституцию.